Clásicos de The Police hoy suenan en Ciudad del Este

MÁS. Summers, quien alcanzó fama y reconocimiento con la banda que formara con Sting y Stewart Copeland entre 1977 y 1986, revive hoy los grandes éxitos de The Police.

En esta ocasión, el músico estará acompañado en el escenario por João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, bajista de Barão Vermelho, reconocidos exponentes de la música brasileña.

En la noche sonarán Message in a bottle, Every breath you take, So lonely, Walking on the moon, y otras más.

Este tour coincide con los 40 años de la formación de The Police y el recorrido de presentaciones incluye también ciudades de Brasil. No es la primera vez que Summers pisa Paraguay, ya que visitó el país en 2004.

A lo largo de su carrera, The Police vendió más de 100 millones de copias y se alzó con varios premios Grammy.

Para el show de hoy en Ciudad del Este, se estima unos 3.000 espectadores, en un local climatizado, con diferentes opciones gastronómicas y de bebidas.

También habrá pista de baile y sorteos entre los participantes del espectáculo, que se convertirá por unas horas en una gran discoteca, donde los espectadores podrán revivir décadas pasadas gracias a la magia de música.

Tras el concierto de Summers, el Dj Marcelo Leith animará la cita con música de los ochenta hasta pasada la media noche.