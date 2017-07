"A la mar" es el segundo trabajo musical de García que pasó seis años empapándose de las raíces musicales de su patria y otros países vecinos para componer y grabar los doce temas que lo componen.



"Este trabajo tiene un poco de son cubano, bachata, bolero, reggae de Jamaica, ritmos haitianos como el gaga, de Colombia y Las Antillas. Es un homenaje a lo que significa ser caribeño", explicó.



"Yo había escuchado el trabajo de Vicente, pero en este disco lo conocí y pude identificar que había grandes temas, grandes ideas", aseguró el productor del álbum Eduardo Cabra, más conocido como "Visitante" de Calle 13.



También el trabajo de grandes músicos que popularizaron la música caribeña como Juan Luis Guerra, han inspirado a García.



"Pude abrir algunos de sus conciertos y me di cuenta que su música es como el sentir de lo que somos los dominicanos y me gustó eso", explica el artista, de 33 años.



El dominicano comenzó su carrera profesional en 2002 como primera voz de Calor Urbano, una banda dominicana de funk/soul y en 2010 decidió lanzarse como solista con su álbum "Melodrama".



El éxito llegó rápidamente cuando su sencillo "Te Soñé" logró registrar 36 millones de visitas en las redes sociales.



Con el primer sencillo "Carmesí" de su nuevo álbum, García ha registrado hasta el momento 6 millones de vistas, un número elevado para un artista que apenas está lanzando el nuevo material.



Músicos y grupos folclóricos como los Gaiteros de San Jacinto de Colombia, colaboraron en la propuesta que se muestra como una alabanza a las raíces de los ritmos musicales nativos del caribe.



"Mi música no tiene un público específico, he visto tres generaciones de una misma familia en mis conciertos y veo que a todos les gusta, y es que es importante sentirse conectado con nuestros orígenes", concluyó.



García se encuentra en España desde donde regresará a Estados Unidos en agosto como parte de su gira promocional que los llevará a Miami y Nueva York.