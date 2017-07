Berta Rojas, galardonada con el Premio Carlos Colombino

“Lo único que siento que tengo en común contigo, maestro Carlos Colombino, es que, como vos, soy alguien que no piensa renunciar a su ‘desesperación, ni a su orgullo, ni a su pasión’. Comparto contigo mi amor al arte y al Paraguay, y me une a vos mi rebeldía, aunque al lado tuyo, yo, que me siento transgresora, soy definitivamente concesiva”, expresó Berta.

Agregó que el arte paraguayo debe seguir el ejemplo de autores de la talla de Colombino, aprovechar su rebeldía y el trabajo duro con el que se construye cada pieza magnifica. “Le deseo al Paraguay artistas cultos que conceptualicen su arte, y no compongan, pinten, ni escriban solo por escribir, sino que sumado al placer estético, dejen legado, nos hagan pensar, muevan todas las estructuras de una sociedad que a veces parece no querer despertar. El arte complaciente, como decía Carlos, solo sirve para vender”, apuntó la guitarrista, quien agregó finalmente: “Deseo al Paraguay gobernantes a quienes no les resbalen sus artistas”.

PERFIL. Reconocida por su técnica impecable y su innata maestría musical, Berta Rojas es una de las figuras más destacadas de la guitarra clásica internacional. Fue elogiada por el Washington Post como “guitarrista extraordinaria” y por el Classical Guitar Magazine del Reino Unido como “embajadora de la guitarra clásica”.

Además, fue nominada en tres oportunidades al Grammy Latino, en la categoría de Mejor Álbum Instrumental por su discos Día y medio, a dúo con Paquito D’Rivera (2012); Salsa Roja (2014), y más recientemente por su disco Historia del tango (2015), grabado junto a la Camerata Bariloche. Su talento le otorga un lugar de preferencia en el gusto del público que la aplaudió en grandes escenarios de EEUU como el Carnegie Hall y el Jazz at Lincoln Center, por citar algunos.