"No está cerrada la operación. Yo soy uno más de los interesados, estamos mirando los números, estamos trabajando, pero no está nada cerrado. No hay demasiada ansiedad, no estamos angustiados ni hay demasiada premura. Creo que se va a vender Canal 13, pero eso ya viene desde hace rato. Espero que pueda llegar a un buen fin. Tengo ganas de que salga, pero depende de los números, de la oferta que yo hice, pero no me respondieron", manifestó.

El empresario señaló que hay un acuerdo de confidencialidad de por medio, por lo que no puede dar a conocer cifras ni otros detalles. Considera que este año ya no se dará ninguna novedad sobre la operación.

Consultado sobre la posibilidad de que Unicanal se convierta en canal de aire, en el marco de la licitación de las frecuencias de tres canales de aire digitales que lleva adelante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Bernardes indicó que su grupo no compró el pliego de bases y condiciones, por lo que no participará del concurso.

EXTRAOFICIALMENTE. De acuerdo con informaciones trascendidas en el sector de televisión, Chena Ventures habría solicitado USD 12 millones como primera propuesta, pero actualmente la cifra se redujo a USD 9 millones. Además, la compañía que adquiera la RPC tendría que hacerse cargo de una deuda aproximada de USD 2 millones, que sería el factor que aún no hace cerrar la venta.

Otro punto importante es que el oferente y el interesado deben cerrar un acuerdo ya este año, al menos en los papeles, por lo que en los próximos días se tendría una resolución y recién en el 2017 hacer los movimientos pertinentes.

CONATEL. Teresita Palacios, presidenta del ente regulador, afirmó que no recibieron ningún documento sobre la venta de Canal 13. Comentó que también manejan rumores, pero aún nada oficial.

Es importante mencionar que Conatel debe hacer el análisis de la operación y recién después dar su visto bueno para la transferencia de la licencia del servicio de televisión.

En el 2020 se dará el apagón analógico y los canales de aire deberán empezar a transmitir con señal digital. Sobre este apartado, Bernardes dijo que Canal 13 no necesitaría mucho para hacer la migración.