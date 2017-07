Aunque la posibilidad sigue latente, la reelección no podrá regir para 2018

De acuerdo con las versiones, el cartismo impulsaría el plan mediante un nuevo proyecto a ser presentado el 25 de agosto, fecha en que ya tendrán la venia constitucional, debido a que se cumple un año desde que el Senado rechazó el plan oficialista.

Sin embargo, cuatro días antes, el 21 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya hará la convocatoria de las elecciones generales del 22 de abril del año próximo, por lo que cualquier cambio en el sistema electoral ya no podrá aceptarse.

El mismo titular del TSJE, Jaime Bestard, había señalado que la institución tiene la capacidad y elasticidad para amoldarse a cualquier situación, sobradamente, en alusión a la posibilidad de que en cualquier momento sea aprobado en el Congreso el proyecto de enmienda. No obstante, había aclarado que el tope de tiempo que tiene el organismo para llevar adelante el referéndum es la convocatoria a las elecciones generales, cuya fecha estipulada en el cronograma es el 21 de agosto.

SALEN AL PASO. El entorno del presidente Horacio Cartes salió ayer en coro a negar categóricamente que haya un plan para reflotar la enmienda a través de un proyecto a ser presentado el 25 de agosto,

Los aliados del mandatario consideran que la versión lanzada con fuerza esta semana responde a una jugada que busca instalar la idea de que no está despegando la precandidatura presidencial del ex ministro de Hacienda Santiago Peña. El asesor político del presidente, Basilio Núñez, manifestó que están contentos con la campaña iniciada por Peña y negó que haya un plan para reflotar la enmienda.

La senadora Lilian Samaniego también indicó que Peña va a ser el candidato del Partido Colorado. "Buscan algo para distraer y confundir y están queriendo instalar esto (enmienda). La figura de Peña como candidato creció en poco tiempo y eclipsó el escenario político. Es la figura que ha eclipsado", alabó.

"Tenemos un candidato de lujo que estamos seguro que va a ser el presidente", expresó a su turno el titular de Diputados y de la ANR, Pedro Alliana.





CRONOGRAMA ELECTORAL DEL TSJE

1 Llamado. El 21 de agosto se hará la convocatoria a elecciones generales para el 2018.

2 Internas. Desde el 4 de setiembre hasta el 3 de octubre, inscripción de candidatos para internas.

3 Comicios. El 17 de diciembre se harán las elecciones internas simultáneas de los partidos.

4 En carrera. El 18 de diciembre arranca inscripción de candidaturas para las elecciones generales.

5 Generales. El 22 de abril del año que viene se llevarán a cabo las elecciones generales.

6 Proclamación. El 31 de mayo del 2018, el TSJE realizará la proclamación de los electos.



Ljubetic se desdice y afirma que ya no hay tiempo

El asesor electoral Carlos María Ljubetic se contradijo y ahora manifiesta que ya no hay tiempo para tratar la enmienda. "Los plazos realmente no dan. No queda cómodo plantear una situación como esta. Solo el hecho de tocar el tema es una carga innecesaria para la ciudadanía. No nos merecemos esto", expresó en contacto con Monumental AM. Las expresiones de Ljubetic se dan luego de las declaraciones de los cartistas, quienes aseguraron ayer que no hay ningún plan para reflotar el proyecto, tal como se viene señalando con fuerza en el ámbito político.

Tan solo un día antes, el miércoles, el experto en temas electorales dijo que había tiempo suficiente para tratar el proyecto de reelección. "Ya no hay intención política. El plazo legal es una cosa y el político, otra", apuntó. La fecha límite para modificar el sistema electoral es antes de la convocatoria a elecciones de abril de 2018.