ANDE: Crónica de un cortocircuito anunciado

Miguel Benítez – TW: @maikbenz

El consumo de energía del sistema interconectado nacional (SIN) está creciendo cerca del 10% anual. El 19 de febrero de 2016, el pico de demanda alcanzó los 2.917 megavatios (MW) y hace tres días el consumo trepó a 2.950 MW, en horas de la siesta. Es lógico que los topes se sigan sobrepasando en el futuro, puesto que la ciudadanía no tiene por qué pasar mal en épocas de calor y tiene todo el derecho de acondicionar su hogar para hacer frente a las elevadas temperaturas. Lo que no es lógico es que la ANDE no acompañe, o no le permitan acompañar, esta mayor demanda y ocurran hechos lamentables como el sucedido en la subestación de Tres Bocas, y, anteriormente, en las instalaciones de San Lorenzo y Lambaré.