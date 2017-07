Adolfo Ferreiro se equivocó de hotel

Debido a esta falta de comunicación Ferreiro no llegó a la conferencia de su hermano, quien anunció de manera oficial que no será candidato a la presidencia de la República en el 2018.

Adolfo explicó en comunicación con la 780 AM que si decidieron seguir con la intendencia y dejar pasar la presidencia, fue porque no había un acuerdo unitario, lo que les indicaba que no existen condiciones políticas mínimas. "El Partido Liberal Radical Auténtico está con profundas divisiones y confrontamientos", expresó.

Afirmó que la oposición también está muy fragmentada, pero no solamente se refirió a las disputas por posiciones, sino en concepciones básicas que atañen la política.

"Es muy difícil concretar acuerdos con quienes están más divididos que lo que están los distintos sectores", sentenció.

Respecto al Frente Guasu, partido del ex presidente de la República y actual presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo, manifestó que siempre jugó a reventarle a cualquier sector que represente opciones interesantes para el Paraguay.

Acusó de que en el 2015 trabajaron para Arnaldo Samaniego, intentando a toda costa de frenar la victoria de Mario. "El problema son ellos, tienen una concepción ideológica autoritaria, autocrática, anti democrática, mesiánica, mentirosa y demagógica", lanzó sin preámbulos.