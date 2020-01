Titular del BCP manifiesta no poder intervenir ante rechazo de dólares

Luego de que fueron publicados algunos casos de rechazo de billetes de dólares con determinadas características en el mercado local, el Banco Central del Paraguay (BCP), mediante su titular, José Cantero, aclaró que la entidad no puede intervenir en ninguna reglamentación que no tenga relación con la moneda nacional, o sea el guaraní.

“Esta es una decisión particular y privada donde las empresas y los particulares toman las decisiones que quieren para aceptar o no. El BCP no tiene ninguna autoridad para determinar qué se acepta o no”, dijo el presidente de la banca matriz a la radio Monumental 1080 AM.

Agregó igualmente que el uso de la moneda norteamericana en el mercado local se implementa por acuerdos, comentarios o discusiones que se realizan en la región y no por resoluciones.

Además, Cantero mencionó que emitir resoluciones sobre una moneda extranjera representaría una intromisión en la política monetaria del país correspondiente, por lo que el BCP no se puede hacer responsable de los billetes de esa denominación.

El presidente de la banca matriz apuntó que en países como Perú, Colombia, Brasil y Chile es limitado, o bien prohibido, el depósito en otras monedas, y que Paraguay tiene la particularidad, junto con Uruguay y Argentina, de aceptar los depósitos más allá del billete nacional.

En estos días, los bancos estuvieron rechazando en ventanilla los billetes marcados con sellos o dañados, o de series antiguas, que luego los cambistas estuvieron efectivizando por menor valor.

Con el mayor movimiento estacional de dólares en efectivo, que es característico en esta temporada de vacaciones, la negativa de las entidades bancarias a recibir billetes deteriorados o sellados, y de series antiguas, genera un incremento de la concurrencia al mercado informal de cambios.

El presidente de la Asociación de Casas de Cambio, Rogelio Welko, había sido consultado por ÚH y explicó que los cambistas reciben los billetes que se rechazan en el sistema financiero (con una cotización 10% menor, en el mejor de los casos y en detrimento de los clientes), para luego cruzar la frontera y concretar los cambios de divisas.

En la ocasión, había sostenido que esta situación inevitablemente alimenta al mercado negro y que la banca matriz debería tomar cartas en el asunto, ya que Paraguay en la práctica es un país bimonetario.