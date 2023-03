Sicariato: Desirée espera que Rolón haga una renovación en la Fiscalía

En el caso de la senadora progresista Desirée Masi, la misma espera que el electo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haga una renovación en la Fiscalía.

Reclamó que desde hace tiempo se viene advirtiendo sobre la narcopolítica. Rolón tiene previsto jurar ante el Senado la próxima semana.

Masi cree que algunos candidatos a diputados tienen antecedentes, aunque no dio nombres de los mismos.

Al ser consultado si se trataría de Erico Galeano, remarcó que su caso tiene que ver con lavado y declaración falsa, aunque hasta el momento, el cartista no tiene “una puta imputación”.

“Las unidades especializadas se convirtieron en cuevas delincuenciales”, sostuvo la legisladora ayer.

“No hago distinción. Me parece de muy mal gusto. Amambay es Paraguay. Cuando hay sicariato es Paraguay”, sentenció Masi.

“Cuando ocurrió eso, yo estaba a tres cuadras. Es mi barrio. Claro que impacta, pero no se puede ser tan clasista. Se ha normalizado en la frontera”, cuestionó.

“Que se den cuenta que no ocurre de la noche a la mañana. Tienen mucho que explicar los fiscales y jueces especializados”, indicó.

“Era sucesor de Minotauro, jefe de PCC. Fue preso y liberado por orden de una jueza y se le borraron los antecedentes”, acotó.

“Se trata de un líder sucesor de Minotauro, y acá nadie se inmuta. La Fiscalía no hace auditoría del caso, ni el Poder Judicial. La Policía no explica por qué no hay antecedentes”, reclamó la senadora.

“Hace 15 años advertimos sobre la narcopolítica (...). Hay que recuperar el Estado de la garra de las mafias”, dijo.

“Hay mucha responsabilidad, aparte de políticos, de todo el grupo élite económico, que tienen que dejar de aceptar a narcos”, increpó.

“Creo que algunos candidatos tienen antecedentes, sobre todo en diputados. Vos mirás si tienen antecedentes, que la Fiscalía no actúe o selectivamente (...)”, refirió.

“No tengo el listado, pero todos hemos visto que iba a entrar como senador”, señaló, al ser consultado a quiénes hacía referencia.

“Erico tiene antecedente de lavado de dinero, declaración falsa. No tiene una puta imputación”, fue su respuesta cuando se le citó el nombre del diputado cartista.

“Espero que Emiliano entre y haga una renovación de la Fiscalía. Las unidades especializadas se convirtieron en cuevas delincuenciales”, sostuvo la legisladora.

“Estamos realmente mal, pero lo estábamos hace mucho tiempo”, insistió.

Además, recordó el caso del periodista asesinado en Pedro Juan Caballero, en el que una fiscala había dicho que “se regaló”. “Nadie se inmuta. Porque pasa en Asunción, nos indignamos”, cuestionó.

“Caso Ryguasu es una simple entrega”

El senador luguista Miguel Fulgencio Rodríguez cree que el caso de Ryguasu “es una simple entrega”. Además, sugirió a la diputada Kattya González que se haga cargo de sus acusaciones y dé los nombres de los parlamentarios involucrados en el narcotráfico. “Resulta que un tipo que estuvo preso en Brasil, en Paraguay sufrió atentado. Se pasea orondamente sin que ningún servicio de inteligencia se haya percatado”, manifestó.

Rasmussen sugiere fortalecer las instituciones

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen consideró preocupante el caso de sicariato ocurrido recientemente en Asunción.

Insistió en la necesidad de fortalecer las instituciones, y espera que haya un cambio a partir de que asuma el próximo fiscal, Emiliano Rolón.

“Realmente es preocupante sobre todo que las fuerzas públicas no actúen y se tenga toda esta información, sin embargo mucha gente con antecedente anda suelta, y personas que nada tienen que ver con el tema pueden ser víctimas”, advirtió.

“Acá hay que fortalecer las instituciones, comenzando con la Fiscalía”, consideró.

“Esperamos que haya un cambio a partir de la semana que viene. La semana que viene jura el nuevo fiscal general”, remarcó.

“También aguardamos un cambio importante en las fuerzas públicas y la Justicia, en general, la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

“Se tiene que dar respuesta desde las instituciones, fortalecer y reinar el estado de derecho”, indicó.

No se descarta que en la primera sesión ordinaria del Senado, prevista para mañana, uno de los temas que puedan entrar en el debate sea justamente este caso que tiene que ver con el sicariato, la narcopolítica y la seguridad en el país.