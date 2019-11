PLRA dice que HC no tiene fueros y critica a los encubridores

La decisión se da con base en que Cartes no juró como parlamentario y, por ende, “el ciudadano Horacio Cartes Jara no goza de ninguno de los fueros ni inmunidades parlamentarias por los fundamentos legales expresados en esta resolución”.

Además, el PLRA va a “repudiar la conducta encubridora de todos aquellos que dicen que Cartes tiene fueros por su notoria falacia y mala fe, responsabilizándolos de los daños que el crimen transnacional causan a la convivencia democrática en el Paraguay”.

“La recomendación va a los legisladores del PLRA de no avalar ninguna obstrucción a la Justicia ni a las investigaciones realizadas por los graves hechos de lavado de dinero y otros hechos punibles”. En el PLRA, si bien asumen de que la Justicia tiene las manos desatadas para procesar al ex presidente ante todas las evidencias, igualmente no dan por descontado de que la Justicia pida que el Senado despoje de fueros a Cartes.

Anticipándose a esta posibilidad, la Bancada B independiente del PLRA ya bajó esta semana una línea por el desafuero. Son los primeros 6 votos que se tiene para proceder por despojar de fueros al líder de Honor Colorado.