Petta se enfrasca en una peligrosa intimidación a un periodista de ÚH

La cita era para hablar, junto al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre el Índice de Riesgo de Contagio (IRC) de los núcleos familiares, en el marco de las acciones conjuntas para mitigar la propagación del Covid-19.

Ante el alto nivel de estrés en docentes y estudiantes, debido al confinamiento y las clases virtuales, González consultó a Mazzoleni qué consideraciones tiene sobre la salud mental de profesores y niños y si cuentan con algún informe sobre el tema.

Tras la respuesta del titular de Salud, otra colega lanzó la pregunta a ambos ministros sobre la solicitud de un sector de la comunidad educativa que pide receso de una semana, sin que implique extender el calendario escolar.

“La pregunta iba a dirigida al ministro (Mazzoleni) para que diga ‘sí, hay estrés’ y mañana la publicación: ‘Petta dice que no hay estrés y el ministro de Salud dice que hay estrés’. Porque eso es lo que busca René. Entonces, hay que aclararle muy bien y hay que ser un poco más frontal con este tipo de periodistas que están bastante contaminados en cuanto a darle una información veraz, con la verdad, al ciudadano paraguayo”, profirió Petta al acusar de negarle el derecho a réplica.

“Remitimos, por escrito, el derecho a réplica y ni siquiera en exequias son capaces de sacar”, lanzó el ministro, pese a que la última vez que envió pedido de réplica se publicó en la sección País de ÚH en cabecera.

“Creo que la conducta suya no es de ahora, ya se repitió con varios ministros”, lanzó Petta al periodista, cuya investigación destapó el escándalo del “cocido de oro” que terminó por tumbar a Marta Lafuente del MEC.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) repudió que el ministro use supuestas “diferencias ideológicas” como base para el cuestionamiento a su gestión. “Que como autoridad del Gobierno plantee una confrontación pública y no un diálogo con el colega, solo para ubicarse en el lugar de víctima, no condice con el cargo que tiene. Como ministro de Educación está obligado a no dar estos mensajes intimidatorios a los trabajadores de prensa, solo con la intención de condicionar cualquier futura publicación de un periodista respecto a su trabajo al frente de la cartera”, reza parte del comunicado.