“Para ellos es normal la coima”, señalan

“Para ellos nada es bueno ni malo, yo estoy convencida de que ellos han perdido la noción del bien y del mal, entonces para ellos es normal la coima, aprovecharse de los bienes del Estado. Cuando digo ellos, no solo es por Noguera y Galaverna (diputados), sino por la gran mayoría del oficialismo”, dijo a Monumental 1080 AM la diputada Celeste Amarilla, tras cuestionar las compras irregulares de Salud para combatir la pandemia, donde señaló al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, como el principal responsable.

Amarilla es una de las diputadas que forman parte de la comisión de control de los gastos por la pandemia del coronavirus (Covid-19), que denunciaron las inconsistencias en las compras de equipos médicos de China.

“Dicen que es normal que el anticipo sea la coima. Se compraron 1.700.000 mascarillas N95, y en la primera orden de compra, en un estado de superurgencia, porque en 24 horas hicieron la evaluación, solo pidieron 510.000 unidades, y eso vino en el avión de China y fueron todas rechazadas”, señaló la diputada liberal.

DINAC. La diputada también se refirió a una situación que vivió donde supuestamente el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo estaría involucrado en un intento de vender mascarillas al Estado. “A mí me llamó Melgarejo a las 11:00 de la noche a pedirme el número de la empresa... Después me dijeron de la empresa que le pidieron bajar precio porque era para volver a vender”, dijo la diputada.