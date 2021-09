Oxígeno para el Decano

Con una propuesta más vertical, el entrenador uruguayo Álvaro Gutiérrez buscó llegar al arco rival por los laterales. Algo que no le resultó en el primer tiempo al no tener un nueve de área y ser absorbido por la marca del Kelito.

Cuando la suerte no acompaña a uno, se nota. En el fútbol es como un pesar, es que River no había inquietado en demasía, pero un tiro libre de Dávalos complicó a Aguilar y del rebote Otazú marcó el 1-0 para el dueño de casa generando estupor en el Decano; esto, previo al entretiempo.

Ya en el complemento, con el ingreso de Walter González como referente de ataque, se pudieron abrir huecos en esa sólida defensa.

El empate fue por un buen tiro libre de Alejandro Silva, que tomó desprevenido a Azcona, quien fue al otro poste y solo vio cómo el balón ingresaba al arco.

Ya con Pollo Recalde en la cancha, Olimpia tuvo mayor peso ofensivo, lanzado en ataque y con un centro preciso de Silva a la cabeza del delantero, este puso el 2-1.

Pero como el fútbol, al igual que en la vida, los estados de ánimo son fundamentales, especialmente los mentales. Olimpia empezó a retroceder casi de forma inconsciente para defender la victoria.

River tuvo ahí sus oportunidades, en especial una muy clara de Fredy Vera que rozó el poste derecho de Aguilar. El Decano mostró algo mejor de su fútbol, pero la victoria ayudará a mejorar su confianza. River sigue muy apremiado.



105 victorias suma Olimpia ante River en el historial. Se midieron en 179 ocasiones en Primera. El Kelito ganó 25.

8 goles le ha marcado Recalde a River con Olimpia. En total suma 25 tantos con el Decano y 69 en Primera.

la figura

Alejandro Silva

El volante apareció en la complementaria para ser goleador y asistidor, un rol que le sienta bien.





Saúl salió muy enojado

Álvaro Gutiérrez, DT de Olimpia, explicó la salida de Saúl Salcedo, que fue netamente médico: “Saúl viene arrastrando una lesión por sobrecarga del aductor, el jugador no quería salir (discutió con el ayudante técnico), pero la recomendación médica fue la de sacarlo porque no queríamos arriesgarlo. Rescato la actitud del jugador de no salir”.



Para Ayala fue regalo

El DT Celso Ayala dio una conferencia muy enojado: “El resultado y la forma estaban, cuando nos equivocamos de forma infantil no hay nada que explicar. Nosotros regalamos el partido hoy, regalamos goles, esa es la verdad. Las equivocaciones que tuvimos, no jugamos un partido para ganar”. En el primer gol, Azcona dio un paso en falso.