Nueva ayuda generó críticas

Las críticas arreciaron incluso con mayor fuerza luego de la negativa de los legisladores colorados de utilizar los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá para la compra de medicamentos, ya que precisamente colorados de Añetete y de Honor Colorado hicieron que este proyecto vaya al archivo.

Los comentarios no se hicieron esperar, y los internautas manifestaron que este subsidio carece de sentido, habida cuenta de los numerosos pasos que hay que seguir para conseguir medicamentos, situación que no tiene mucho sentido dada la urgencia que un familiar tiene al tratar de conseguir los fármacos que están en falta para cualquier internado. Mencionaron que el subsidio no hace más que naturalizar la falta de medicamentos básicos en los hospitales, debido a los años de mala gestión. Lamentaron que medicamentos básicos no se encuentren en los hospitales y la ciudadanía deba ingeniarse para comprarlos.