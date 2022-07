Nicanor admite que nadie ingresó por concurso en la EBY

No avanzó el plan de nivelación interna en la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) y sigue siendo un botín político que es llenado de operadores que responden al partido de gobierno.

El propio director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, admitió ayer que la cartista sumariada, Fátima Saucedo, había ingresado a la entidad gracias a la actividad política y no justamente mediante concurso de méritos, que no existe a la hora de definir la mayoría de los contratos.

Fátima es hija de Aníbal Saucedo Rodas, otrora hombre fuerte y amigo de Duarte Frutos y por muchos años consejero de la binacional Itaipú. La mujer debe presentarse hoy a hacer su descargo tras el sumario abierto ante supuesto caso de planillerismo.

Según documentos de la hidroeléctrica, Fátima solamente trabajó 56 días durante este 2022, percibe un ingreso superior a G. 30 millones y en seis meses se embolsó la suma de G. 201 millones en concepto de salario y otros beneficios.

“En Yacyretá nadie entró por concurso, todos entraron por apoyo político”, afirmó Nicanor en declaraciones a la 1080 AM.

No es la primera vez que aparecen denuncias de la existencia de planillerismo por parte de operadores políticos en la hidroeléctrica.

“Pero acá en Yacyretá no hay nadie que entró por concurso. Hay gente muy capaz, pero todos entraron por influencia y apoyo político”, remarcó la máxima autoridad de la EBY.

Duarte Frutos sostuvo que la ausencia de un sistema de evaluación de méritos abre las compuertas para el cuoteo.

“Desde el momento que no hay un sistema –hasta ahora– de evaluación de méritos para el acceso al Estado paraguayo, en su gran mayoría, todo ingreso en gobiernos colorados, en gobiernos liberales, en gobiernos de la izquierda, todo ingreso se debió a cuestiones políticas”, recalcó.

OTROS SUMARIOS. Nicanor mencionó que durante su administración ya realizó sumarios a 80 funcionarios que no cumplían con sus ocupaciones en la entidad.

Como resultado, 10 fueron desvinculados. “Estamos afinando y ya pusimos en marcha un sistema de control, pero hay muchas presiones”, reconoció.

Mencionó que consejeros de la era Horacio Cartes entablaron juicio contra la EBY en el fuero laboral y la entidad afronta demanda por USD 100 millones.

“Hay consejeros de la era Cartes que no aceptaron G. 600 millones, que les correspondía por cinco años, y nos están demandando por G. 4.000 millones o G. 5.000 millones. Para más, los consejeros son cargos políticos”, sentenció Nicanor.

El caso de Fátima Saucedo salió a la luz luego de que se viralizaron videos donde supuestamente la mujer ingresa a marcar su entrada a la oficina que queda en Mburicaó, en Asunción, luego se retira y regresa para completar la jornada. Esta es solamente bachiller y gana más de G. 30 millones. No es el único caso y hay varios funcionarios en esta condición.

Lo que llama la atención en el caso de Saucedo es la cantidad de reposo médico que presentó.

Nicanor volvió a atacar a Horacio Cartes dentro de las internas. “El Partido Colorado no puede ser la sucursal de una tabacalera, no puede ser el amparo y reparo de las actividades ilícitas más vergonzosas, desde el lavado de dinero pasando por el narcotráfico”, indicó.

Abogada duda de que se investigue

La Coordinadora de Abogados no cree que el Ministerio Público inicie una investigación a la funcionaria Fátima Saucedo, de Yacyretá, quien fue denunciada por cobro indebido de honorarios. María Esther Roa, una de las integrantes del gremio, señaló que aguardan que se investigue, pese a que no esperan mucho, atendiendo a cómo actúa la Fiscalía en los casos que afectan a cartistas. Saucedo es una operadora cartista. Es sumariada en la EBY por no ir a su lugar de trabajo. Presentó un rosario de reposos y solo trabajó 56 días este año, pero cobró G. 201.052.277.