Montaron un tour mediático para verificar las obras de Hugo Javier

La oposición tildó como un “tour del blanqueo” y tanto concejales como diputados no colorados no acompañaron el recorrido. Con Paniagua estuvieron Derlis Maidana y Enrique Mineur (liberal llanista).

El tour inició en la iglesia La Candelaria, donde la Gobernación dice que invirtió G. 24.180.000 en la refacción de un parque infantil. La Auditoría del Poder Ejecutivo había señalado que, según las actas de inicio y recepción de esta obra, los trabajos se hicieron entre el 4 de enero y 5 de febrero de este año. Según documentos provistos por la Gobernación, el contrato se firmó recién el 2 de marzo.

Se desconoce si esta obra fue realizada con los fondos Covid de USD 1 millón, así como todas las construcciones que la Gobernación de Central mostró. “No vamos a prestarnos a ningún salvataje. Hay un interés de los colorados de hacer visitas y ver las obras. Todo parece indicar que solo es ir y escuchar al gobernador, ya que siempre dice que las obras están”, expresó Kattya González. “Estamos viendo que las obras existen. Queremos ver si existen obras fantasmas y, hasta ahora, vemos que no existen obras fantasmas”,dijo el diputado Paniagua al ir hasta una calle empedrada de Itapuamí, Luque, que figura también en el listado.

Agregó que en su momento se verá si hubo sobrefacturación y otras irregularidades, cuando el gobernador acuda a dar su versión, el próximo lunes.

Bernardo Villalba, ex diputado y abogado del gobernador Hugo Javier González, cuestionó que los ediles que denunciaron las facturas falsas no participen de las verificaciones y fue quien más insistió señalando que “no existen obras fantasmas”.

El recorrido también incluyó la verificación de un canal de desagüe en la ciudad de San Lorenzo, que supuestamente se hizo con los fondos Covid.

La comisión especial de intervención de la Cámara de Diputados no puede atribuirse competencias de un órgano de control, explicaron los concejales departamentales en una conferencia de prensa. “Justamente para eso se solicita la intervención, para que el interventor realice ese trabajo”, dijo el concejal Adrián Vaesken.

“No tiene validez jurídica, Fue un simple show mediático”, dijo, y agregó que se trató de “un libreto armado por el gobernador y su abogado”.

ESCUELAS. La diputada Rocío Vallejo acudió hasta la Gobernación con la intención de recorrer escuelas donde hay varias denuncias de “funcionarios fantasmas”. La misma citó que esperaba ir con los concejales.

El tour no incluyó escuelas, solamente obras y dijo que no estaba de acuerdo con validar emprendimientos que se desconoce la fecha de construcción. “ Mi postura desde el día que me entregaron la carpeta de intervención y la leí íntegramente es que hay que intervenir la Gobernación. No hay forma de justificar los hechos ocurridos”, señaló la diputada.