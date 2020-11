Más Sucesos

Mandan a prisión a joven que arrolló a niño

El juez Amílcar Marecos dispuso ayer la prisión preventiva –una vez que sea dado de alta– de Lucas Gabriel Leiva (20), imputado tras la muerte de Samuelito, el niño de 11 años que fue arrollado mientras comía con su familia, el domingo, en Ciudad del Este.

Marecos señaló que el imputado, al subir a alta velocidad sobre la vereda, donde se encontraba el niño con su familia, acrecentó el síndrome de riesgo, conforme al argumento de su resolución.

La decisión del magistrado se dio en medio de una manifestación de familiares y amigos del niño fallecido, exigiendo que se haga justicia y sea imputado por homicidio doloso. La fiscala Hermenegilda Cubilla lo imputó por homicidio culposo y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. EM







Ex policía condenado a 18 años por matar

El ex policía Luis Alberto Rojas Miñarro fue condenado a 18 años de cárcel por homicidio doloso, por el asesinato a tiros de la joven Sonia Patricia Amarilla Ortiz. Para el Tribunal, que votó 2 a 1 por la pena mencionada, el crimen no fue premeditado y consideró que el ex policía no contaba con antecedentes.

Para los magistrados se probó que el ex policía y la joven se habían encontrado con fines sexuales, pero en el trayecto hubo una pelea entre ambos, porque Sonia Patricia puso una pastilla en el vaso en el que estaban tomando bebidas alcohólicas.

Rojas Miñarro confesó que le disparó 2 veces a su víctima y luego tiró su cadáver en un sojal. El cuerpo sin vida había sido localizado en una zona despoblada de ciudad Presidente Franco. EM