Lo ideal sería cerrar los amistosos con un rendimiento esperanzador

Es razonable que la misma base de los citados anteriormente en fecha FIFA por el orientador argentino sean tenidos en cuenta para estos enfrentamientos, como también es lógico suponer que el cotejo del 31 pasado les otorgue más crédito a jugadores jóvenes como el caso de Matías Galarza, Mateo Gamarra y el mismo Diego Gómez, que tuvieron debut con la Absoluta. Con estos partidos Paraguay cierra oficialmente el año teniendo un panorama mucho más claro el cuerpo técnico de lo que predispone y quiere. Aún no se fijaron los meses del arranque de las Clasificatorias para el 2026 y como el desconsuelo es total para Qatar, lo que resta es intentar una mejoría que nos dé esperanzas para la próxima cita, sería más que fatal no meternos cuando habrá seis plazas y media habilitadas. Hacemos hincapié en lo que acontece con México, si ponemos la atención en Tata Martino, cuya rica historia como orientador en nuestro país no se compadece de las duras críticas en tierras aztecas y la situación se hace insostenible. Otra prueba más tendrá Martino antes de su debut mundialista cuando enfrente en los Estados Unidos, el 24 a Perú y el 28 frente a Colombia. En ambos casos sus rivales con nuevos entrenadores, Juan Reynoso y Néstor Lorenzo, quien fuera integrante del cuerpo técnico de Pékerman, hoy al frente de la selección venezolana. Coincidentemente esta agenda marcada de los amistosos para México los hace medir a selecciones que no tendrán participación en la Copa del Mundo.Distinguido Es evidente que por su estupenda actuación en Olimpia sea considerado Gastón Olveira entre los elegidos por Diego Alonso para los últimos ensayos de cara al mundial. El ex orientador de Guaraní y Olimpia, respectivamente, puso la atención en el portero sumándose a una larga lista con miras a las confrontaciones del 23 ante Irán y el 27 contra Canadá, ambos en Austria. Los charrúas consiguieron un gran repunte con Alonso al frente en un momento crítico, salvando un difícil escollo, puesto que la propia AUF había contemplado que el ciclo del experimentado Maestro Tabáarez había concluido. A modo de recordatorio, los celestes están en la Grupo H con Portugal, Corea y Ghana, con debut ante los asiáticos.Vuelta decisiva Esta semana se conocerán a los finalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana. Paranaense aplicó un duro golpe de local al vencer 1-0 al poderoso Palmeiras, que sufrió un traspié luego de 18 enfrentamientos internacionales. El cuadro paulista es gran candidato, pero deberá revertir un momento complicado pasado mañana. En la otra llave, Flamengo, de visitante apabulló a Vélez 4-0 y tiene prácticamente un pie en la lucha por el título que se definirá el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil donde Olimpia alcanzara la corona al igualar 1-1 con Barcelona en 1990. Por la Sudamericana, no deja de sorprender Goianiense, que pese a luchar por la permanencia en su país obtuvo un claro triunfo ante São Paulo y con la ventaja del 3-1 irá el jueves al segundo duelo. En el otro combo, Independiente del Valle se acomodó con un 3-0 ante Melgar de Perú y tiene todo a favor para la revancha. La final de esta competencia será en el estadio Mario Alberto Kempes, el 1 de octubre.Octavos con VAR A partir de esta instancia que arrancará pasado mañana entrará a funcionar el monitoreo para las jugadas polémicas, aspecto que técnicamente no fue utilizado en las jornadas anteriores por falta de infraestructura de los escenarios designados. La grilla del evento denominado La Copa de Todos asigna para el martes: Iteño – Tacuary, Resistencia – Tembetary, Guaireña – General Caballero de Zeballos Cué. Sobresale nítidamente para el miércoles 7 de setiembre Olimpia – Libertad, ambos ya ganadores del torneo, Sol de América – Nacional y General Caballero de Juan León Mallorquín – Guaraní. El jueves: Rubio Ñu – 12 de Octubre y Benjamín Aceval – Ameliano. El gran ausente en este tramo es Cerro Porteño, el único eliminado de Primera y que fuera despachado por Rubio Ñu, recibiendo durísimas críticas de su propia hinchada, que consideró un papelón lo acontecido.Escape al Este En busca de mejores recaudaciones los clubes ponen la ficha en el estadio del 3 de Febrero, así acontece con Guaraní, que eligió esa sede para enfrentar a Olimpia el lunes 19 de setiembre, a las 19:15, incluso no hace falta ser sábado o domingo para trasladar el espectáculo con tal de beneficiarse con las entradas vendidas. La seguidilla de juegos disputados en el Este marcaron la ruta con Ameliano – Cerro, posteriormente General Caballero recibiendo al Ciclón, 12 de Octubre que lo hará en la fecha ante Olimpia y repitiendo el Decano su presencia de visitante ante el legendario, por la fecha 12. Es irrefutable la gran convocatoria que despiertan los clubes más populares del país y el interés de la afición del Alto Paraná para ver a azulgranas y franjeados.