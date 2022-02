Sergio Kun Agüero, retirado del fútbol, habla con más tranquilidad últimamente de los entretelones del episodio de arritmia que lo obligó al abandono de la carrera profesional luego de un partido con su último club, Barcelona de España.

“Quiero volver a jugar, pero me da miedo”, confesó a la cadena TyC Sports. “No miro fútbol ni noticias. No porque me da igual la vida, sino porque me concentro en lo que más me gusta: Amigos, charlas, reuniones... No quiero pensar mucho en lo que está pasando en el mundo, prefiero pensar en mi vida y en mí. El doctor en Barcelona me dijo: ‘Tuviste suerte’. Tranquilamente me podría haber agarrado un infarto”, relató el ex jugador de Independiente y Manchester City.