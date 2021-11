Intendente de CDE cesa a todos los funcionarios de Catastro y Obras

Entre los profesionales que pueden postularse se hallan arquitectos, ingenieros civiles, contadores, ingenieros ambientales y agrónomos, quienes pueden presentar sus legajos desde el próximo lunes para las entrevistas. “No importa si me votaste. Eso no me interesa, quiero gente que quiera trabajar”, posteó en la red social Facebook.

La directora de asesoría jurídica, Nidia Silvero, confirmó ayer que los desvinculados fueron salpicados por hechos de corrupción denunciados por contribuyentes y detectados durante auditorías y sumarios iniciados por la administración municipal, con base en los elementos que fueron colectando en los años de gestión. “Nos llovían las denuncias de corrupción tanto en el área de Catastro como de Obras Particulares. Hemos realizado auditorías y hemos constatado esas irregularidades. Y bueno, este es el momento en que lógicamente en estos meses de campaña política tratábamos de sostener nomás para que esto no se utilice en contra de Miguel, diciendo que por campañas políticas o porque piensan diferente supuestamente o porque no son sus hurreros se los despedía y no por hechos de corrupción”, afirmó Silvero.

PROFESIONALIZAR. “Ahora tenemos toda la legitimidad y podemos hacer. No se trata de cuestiones de política, no se trata de cuestión de poner a nueva gente, por eso él está llamando a concurso, justamente. Se va a presentar todo, van a rendir, entrevistas con sicólogos. Queremos empezar a munir la Municipalidad de profesionales, realmente expertos en sus áreas, principalmente en las divisiones y las jefaturas”, sostuvo la abogada.

Los afectados son funcionarios que tenían protección de los anteriores miembros de la Junta Municipal, que ahora ya no están, con quienes Prieto tuvo que acordar para conseguir la aprobación de los proyectos que beneficiaron a la ciudad, conforme a lo explicado por la asesora jurídica.

La medida aplicada en Catastro y Obras Particulares sería replicada en otras direcciones y áreas donde se confirmen hechos de corrupción o donde los funcionarios sean ineptos y haraganes, para poner en su lugar a personas que reúnan las condiciones y necesitan una oportunidad laboral, que puedan trabajar por la ciudad, conforme a su versión.