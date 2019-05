Inmobiliaria propone canje de mejoras por impuestos a Comuna

Paraguay invierte 4 se denominó un evento reciente, en el que se perfiló la actualidad del sector inmobiliario, y en el que Gómez explicó que la fórmula es simple: “Con ventajas impositivas, utilizando el mismo valor correspondiente a los impuestos para la Comuna, se podrían concretar esos montos en obras, como arreglo de veredas, calles, alcantarillado y semáforos, y así plasmar casi inmediatamente el desarrollo que acompaña a la instalación de desarrollos inmobiliarios.

“El sector privado tiene una velocidad diferente al público, sin desmeritar las acciones de la administración oficial; pero es la misma caja: pagaríamos lo que va destinado actualmente a salarios”, especificó.

Su criterio es que cuando una empresa desarrolladora quiere hacer algo más por la ciudad, debe recibir incentivos en pisos, alturas, cantidad de unidades y retiros, para construir y dejar a la comunidad algunos aportes.

Recordó igualmente que en la zona del llamado eje corporativo, a un emprendimiento se le había rechazado la inversión para construir un paso a nivel, con el fin de descongestionar el tráfico, y lamentó que no se haya cambiado la mentalidad a nivel público en esa oportunidad inmejorable.

En cuanto a la situación actual del sector inmobiliario, refirió que la oferta sigue siendo insuficiente y que existe mucha especulación, porque hay muchas unidades en manos de los inversores, no dispuestos a bajar sus pretensiones de venta.

Frente a esto, dijo que existen herramientas, como el crédito hipotecario, que ciertamente es de larga discusión, porque es un aspecto que pasa más por la formalidad del mercado que por los precios, ya que el 55% de la población no puede demostrar lo que gana. “No le puedo culpar al banco de no prestar al que no puede demostrarlo”, dijo.