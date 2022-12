Imputan a un edil por estafa a socios de la Aso de Essap

La fiscala Belinda Bobadilla imputó por estafa al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (Afessap), Carlos Alberto Franco Benítez, concejal colorado. Este habría hecho un convenio en Yuty con la empresa de créditos Fast Credit, para que los socios accedan a préstamos, pero los pagos no se completaron.

Al comienzo, los pagos se hacían, pero luego ya no. Se pudo constatar que hay una lista de 109 personas que no pagaban; sin embargo, estos no tenían vínculo laboral con la Essap, ni con la asociación.