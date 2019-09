Guaireña empató y comparte la cima

Complicada. Guaireña no pudo superar a Corrales en el Este.

Guaireña no pudo superar a RI 3 Corrales en el Este e igualaron 0-0, resultado que deja a la Albiceleste compartiendo la punta con el 12 de Octubre y a Corrales aún en zona de descenso. Estadio: RI 3 Corrales. Gol: No hubo. Amonestados: 8' R. Pedrozo, 9' y 50' R. Monges y 46' C. Rojas (RI); 25' Á. Orué y 71' R. Piris (G). Expulsado: 50' Richard Monges (RI).