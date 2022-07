Fiscal afirma que no imputará a Cartes “sin elementos suficientes”

“Yo no me voy a ir contra un ciudadano de alto perfil a juicio sin elemento probatorio suficiente. En una investigación a Cartes, no puedo hacer una investigación financiera de seis meses y con un informe que ellos creen –dentro de su inexperiencia– que tiene solvencia para una condena. Es irresponsable", sostuvo el fiscal en entrevista con la Monumental 1080 AM.

Incluso, fue crítico y cuestionó que a nivel legislativo se haga objeción sobre las tareas investigativas del Ministerio Público, comparando los avances al respecto en Brasil con los procesos de Paraguay. Calificó esto como “un discurso político”.

Al entrar en detalles, el fiscal dijo que la Fiscalía investiga cuatro denuncias contra el líder del movimiento Honor Colorado y que dos de ellas están a su cargo en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

En esta última unidad tiene a su cargo el caso del avión iraní. Legal manifestó que la Fiscalía intervino un mes y medio tarde, por lo que es "más difícil sacar evidencias".

"Por el tiempo que llega el Ministerio Público es imposible cerrar una causa en corto tiempo", aseguró.

Político. El agente del Ministerio Público dijo que hay que tener en cuenta la lectura política del momento, pese a que la mayor parte del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez, que la Cámara de Diputados tratará nuevamente hoy por cuarto día consecutivo, está basado en los informes de la CBI sobre Messer, que estuvo presidida por el senador Jorge Querey

"Con los elementos que hoy tengo, no tengo la suficiencia para una investigación. Pero, eso no quiere decir que no los tenga más adelante. No voy a tomar a tambor batiente (una decisión) porque el Senado quiere", aseguró Legal.

Extradición. El fiscal fue determinante al afirmar que una posible imputación del Ministerio Público al ex mandatario no evitará su extradición.

Manifestó que esos rumores solo forman parte de un discurso político.

Acá se va a hacer, en mi unidad y en el equipo de trabajo que tiene a cargo estas investigaciones, lo que corresponda. O sea, nosotros no vamos a analizar qué les va a gustar a los legisladores. Acá se va a hacer lo que corresponda", señaló.

Aseguró que existen casos en los que hay imputaciones previas al pedido de extradición y evidentemente hay salidas procesales para que se hagan efectivas las extradiciones, tales como el criterio de oportunidad.

"Una imputación no frenaría una extradición a los Estados Unidos, es una falacia y un discurso político", mencionó.

El pasado viernes, el Gobierno de Estados Unidos agregó a su lista negra al ex presidente de la República, a quien catalogan como una persona "significativamente corrupta". También incluyó a otros familiares del ex mandatario, quienes ya no podrán ingresar al país norteamericano.



Osmar Legal,

fiscal.