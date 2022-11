Expectativa por la concesión de las apuestas deportivas

Las publicaciones, como la del diario La Nación de Argentina, señalan a Antonio Tabanelli, fundador de Boldt, como uno de los implicados en el caso Bahams Leaks y que es accionista de tres sociedades off shore aparecidas en los Papers. Son las firmas Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). También habla de que su hija Rosana Tabanelli figura como directora de la firma ICM SA de Panamá.

Off shore. De acuerdo con especialistas financieros, las empresas off shore son guaridas fiscales que usan como sedes países cuyos regímenes tributarios tienen impuestos nulos o muy bajos sobre las operaciones financieras. De esa manera, agrega, reciben dinero de las personas más ricas del mundo, que encuentran una salida “legal” a la evasión de impuestos que debieran pagar en sus respectivos Estados. Al cierre de nuestra edición no pudimos obtener la versión de los aludidos.

Explicación del abogado. En ese sentido, el abogado Carlos Sacco, representante de Apostala, sostuvo que le llegaron rumores sobre una de las empresas que está compitiendo, pero sobre los cuales no puede opinar porque “es algo totalmente ajeno a la licitación y lo que podría resolverse”.

Apuntó que las ofertas están actualmente en etapa de evaluación y la firma que representa cumplió estrictamente en la presentación de todas las documentaciones exigidas por la Conajzar.

Manifestó que, en esta etapa, presentaron objeciones de varios puntos en contra de las otras dos oferentes. En cuanto al consorcio B-Gambing-Gambling, objetan que “siendo una sucursal en Paraguay quería presentar documentos de la casa matriz para justificar experiencia y eso no corresponde, porque es licitación nacional”.

Agregó que esta competidora busca presentar el respaldo de su casa matriz en cuanto a capacidad financiera y experiencia. “Creo que la otra empresa oferente también objetó lo mismo. Nosotros presentamos objeciones contra ambas. A la otra porque es una persona física, no jurídica”, enfatizó.

ABSURDO. En otro orden, sobre las versiones de que supuestamente la puja estaría acomodada para Apostala, Sacco consideró que es absurdo. “Imaginate que fueron seis empresas las que compraron el pliego. Tres nos presentamos e inclusive esta es una licitación más amplia que la anterior”, remarcó. Agregó que se debe tener en cuenta que, en honor a la verdad, Apostala tiene la experiencia y capacidad requeridas a partir de los años que está en esto y está demostrado.

“Somos la empresa a la que tenían que bajar porque reunimos todos los requisitos. Además, no tenemos una sola boleta impaga durante la vigencia de nuestro contrato que termina el 9 de julio de 2023”, enfatizó.

Recordó que antes de la licitación del 2017 operaban con permiso provisorio, al igual que otras 15 empresas de apuestas deportivas.

El abogado señaló que los documentos son importantes y considera que se debe dar la descalificación de los que no reúnen las condiciones exigidas en la licitación. Precisó que se está utilizando el sistema de puntajes y donde consideran que Apostala es la que tiene el mayor puntaje. Detalló que el canon que B-Gambing presentó es más alto aunque no es mucho en porcentaje y tiene un valor del 34 por ciento, mientras la capacidad financiera y experiencia completan con 34 y 33 respectivamente los valores de puntajes.

Insistió en que la citada empresa presentó documentación de su casa matriz, que no puede ser aceptada porque la licitación es nacional.