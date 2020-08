Estiman que subregistro de casos Covid sería entre 3 a 4 veces más

Aunque es difícil precisar una cifra exacta en ese sentido, el doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, señaló que la cantidad podría ser entre tres a cuatro veces más de lo que se tiene. “Eso es lo que se podría estimar. Pero no hay forma de saber bien”, aclaró.

En el programa Bajo la Lupa, el ministro de Salud Pública Julio Mazzoleni, explicó que todos los países cuentan con un subregistro. Coincidió con Sequera en que es difícil estimar la cifra.

“Es difícil. Incluso con el tema del dengue y centros epidemiológicos de primer nivel a veces hablan de un 10%. Yo no creo que sea tanto. Aunque esa brecha puede ampliarse ahora, por el número de contactos. Diría que al comienzo incluso era más baja”.

La doctora Gloria Meza, titular del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) aseveró que existe un subregistro de fallecidos y contagiados, porque no se están realizando los test a los contactos. “Se los considera nomás ya como pacientes y se los aísla. Entonces en relación a los datos que ellos tienen, probablemente la cantidad sea tres veces mayor”, afirmó.

DENUNCIA

El doctor Edilberto Rivarola, de la Asociación Médica del IPS (Amips), reveló que reciben información de colegas suyos de otros hospitales, que señalan que algunos directores estarían ocultando datos sobre la disponibilidad de lo que cuentan en los centros asistenciales, lo que genera un panorama no real.

“Nosotros creemos que no se tienen cifras reales de las necesidades básicas. No me refiero a los datos estadísticos de contagios, enfermedades, etc. Sí, en relevamiento del equipamiento de protección, disponibilidad de Unidades de Terapia, disponibilidades de Unidades de ambulancias para el traslado de los pacientes desde el Este hasta la capital y toda su logística”, señaló Rivarola.

El referente gremial insta a que se sincere la capacidad real de los hospitales en cuanto a los insumos, medicamentos y equipamientos. Esta tarea debe ser llevada adelante por el IPS y el Ministerio de Salud Pública. Con datos más fidedignos, se podrá trabajar mejor, afirma.