Espacio propone disfrutar de películas de estilo clásico

“Estas cintas estarán disponibles por tres días, manteniéndose los debates en los días jueves a las 21:30. El Club siempre está abierto a recibir nuevos miembros”, comentó Hugo Gamarra, fundador y director de Cinemateca, y coordinador del Cine Club virtual.

Los interesados a sumarse a esta experiencia, pueden visitar las redes sociales: @cinematecapy o escribir al WhatsApp 59521509436.

Desde hoy, hasta el 2 de octubre, se propone el titulo Que verde era mi valle (How green was my valley) de John Ford. Seguidamente, del 7 al 9 del corriente, se podrá ver Verano del 42 (Summer of ‘42) de Robert Mulligan, y del 14 al 16, la cita es con Los 400 golpes (Les quatre cents coups) de François Truffaut.

Del 18 al 24, la propuesta continúa con el título La Leyenda del Gran Judo (Sanshiro Sugata) de Akira Kurosawa, y de del 21 al 23, también del mismo director, Yojimbo, y del 28 al 30, la sugerencia de película es El hombre tranquilo (The quiet man) de John Ford.

La película de cada semana es anunciada con un texto preparado por el cineasta Hugo Gamarra E. y un afiche vintage que recibirá el usuario con anticipación en su dirección electrónica.

La película de cada semana es presentada por entregas de podcasts (grabaciones) preparados especialmente por Gamarra, los que enriquecerán la experiencia de disfrutar la película con un mayor conocimiento del autor y el contexto en que se realizó. Los podcasts son publicados en el grupo de WhatsApp de Cine-Club Cinemateca.

El acceso a la película es a través de un link que le llegará al correo electrónico los días martes. Las películas estarán disponibles en la plataforma de streaming los miércoles a viernes todo el día (72 horas), para ser vistas a su conveniencia.