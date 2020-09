Empresas, clubes y hasta políticos figuran en esquema de megaevasión

La entidad supone que, mediante la creación de empresas fantasmas y la producción de facturas falsas, se dejó de pagar impuestos por unos G. 100.000 millones.

ÚH accedió al listado de aportantes independientes y compañías con RUC que figuran en la carpeta que abrió la Fiscalía a los supuestos compradores de estas facturas falsas para justificar gastos inexistentes y burlar a la Administración Tributaria (ver la infografía).

Las investigaciones indican que los montos varían dependiendo del rubro, pero el rango de compras de comprobantes ilegales va desde los G. 200 millones hasta los G. 7.000.000 millones.

Si bien en el caso de la cadena de supermercados Real y de la empresa Recolectora Ecológica de Residuos SA se trataría de maniobras para pagar menos impuestos en concepto de IVA y renta (Iracis) por sus ventas y prestación de servicios; en el caso del club Olimpia, la pesquisa apunta a que se estaría lavando dinero y no se descarta que se trate de gastos autorizados por la Comisión Directiva que no se pueden justificar en los balances, ya que la institución futbolera no tiene mayores obligaciones tributarias por ser una entidad sin fines de lucro.

PROVEEDORA. La carpeta fiscal también involucra a la constructora Barrail Hermanos SA, una empresa que, paradójicamente, fue adjudicada por el Estado para decenas de obras en los últimos años.

De acuerdo con el portal de Contrataciones Públicas, esta empresa llevó adelante construcciones para la ANDE, el MOPC, el Ministerio de Salud Pública y hasta para la Secretaría Nacional de Cultura.

En el listado también aparece la Fundación Cardiovascular Paraguaya. Esta organización también habría recibido dinero del Fisco en concepto de aportes a entidades sin fines de lucro y se presume que usó las facturas falsas para justificar sus gastos.

CASO PARADO. La SET y la Fiscalía allanaron el 26 de agosto pasado un estudio contable en Luque, como parte de una investigación a un esquema de empresas fantasmas que supuestamente evadió unos G. 100.000 millones (USD 15 millones) al Fisco. También se intervinieron varias imprentas.

El estudio contable, propiedad de Mario Ferreira, habría sido responsable de crear 52 compañías de maletín que se dedicaban a la venta de facturas a contribuyentes para pagar menos impuestos. Sin embargo, este medio centenar de firmas no realizaba actividad alguna.

A un mes de aquella intervención, los documentos de presunta evasión y lavado avanzan a pasos de tortuga en el Ministerio Público. De todas las empresas y contribuyentes implicados, solo se ha imputado al titular del estudio contable y a un funcionario de una imprenta, por lo que existen reparos hacia el fiscal Juan Ledesma por los intervinientes en el caso.