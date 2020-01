Diputada cuestiona a los que dicen que no se puede controlar y pide inversión

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo criticó a los que dicen que no se puede aplicar la ley de financiamiento político, de la que es proyectista, y recordó que esta semana será importante para definir el futuro de este tema.

“Esta semana es clave. La ley de financiamiento político en los términos que presentamos debe ser aprobada para garantizar el inicio de un proceso de transparencia. Eso de ‘no se puede’ debe quedar fuera. Si no iniciamos el proceso, ¿cómo ya saben que no se puede? ¿O no se quiere?”, expresó la legisladora.

Vallejo manifestó que es necesario además que el Estado invierta en el control del financiamiento de las campañas electorales.

“G. 23.000 millones (se destinó) para monitorear a la gente que evade. Ojalá la decisión política sea invertir esa cantidad en establecer todo lo necesario para el control de los fondos de las campañas políticas. Eso va a redundar en mejores personas que manejarán mejor los recursos”, instó la parlamentaria.

El nuevo proyecto de financiamiento político presentado por Vallejo se encuentra en la Cámara de Diputados y consiste en una modificación de la ley vigente, aplicando la rendición de ingresos y gastos por candidato, el control desde el inicio de los gastos, incluir a los partidos políticos como sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero según la Ley 1015 y el endurecimiento de la trazabilidad.

La propuesta también indica que cada candidato deberá declarar el sector económico al que está ligado, ya que se considera que esto podría condicionar su voto.