Contrabando y sequía afectan a producción de sandía en el Este

Los productos no pueden ser comercializados a precio justo por culpa del contrabando, de acuerdo con lo referido por Báez, quien también citó la falta de herramientas eficaces, asistencias crediticias, capacitaciones para seguir mejorando los frutos que puedan ser introducidos en el mercado con posibilidades reales de salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida.

Ramón Armoa, del concejo de comités de productores, reclamó que haya un solo asistente para 120 familias de 8 comités, quien es la ingeniera Mirian Ibarra. El mismo volvió a pedir la habilitación de una oficina de la Dirección de Extensión Agraria, solicitud ya realizada en la edición anterior de la feria.

“El 98% no tiene sistema de riego, tuvimos que acarrear con damajuana, tambor el agua y no pudimos y mucho se perdió el cultivo en la chacra. Se pudo haber tenido la mejor producción”, lamentó. Armoa rindió homenaje a 4 ingenieros que consiguieron 3.000 plantines. “Teníamos un programa, pero terminó por el camino y estos ingenieros fueron quienes nos proveyeron la semilla”, dijo al mencionar al intendente y los ingenieros Darío Méndez, Alcides Ibarra y Mirian Ibarra. “Ya ven el resultado a pesar de que no tenemos infraestructura necesaria para mejorar. Pero estamos confiados en ustedes, nuestras autoridades, para recibir los beneficios en nuestras colonias, como ser pozos artesianos, mediasombra y sistemas de regadíos”, dijo José Báez, presidente de la Asociación de Feriantes, organizadora del evento. Estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Mujer y del Servicio Nacional de Promoción Profesional.

Ya al filo del mediodía se dieron a conocer los ganadores en todas las categorías con premio para los productores. En categoría Prismática ganó una sandía de 22,030 kilogramos, de Ángel Santander, mientras que en la segunda categoría, Largo, la campeona fue una de 25,170 kilogramos, de Miguel Ocampo; en la tercera categoría, Redonda, el productor Vicente Vera se alzó con el premio con una sandía de 22,305 kilogramos, y en la cuarta categoría, Chotón, fue premiado Juan ángel Ocampo, con una sandía de 22,010 kilogramos.

El año pasado la campeona fue una sandía de 21,220 kilos en la categoría de sandía Chotón; 18,570 kilogramos en sandía Alargada; 16,590 kilogramos en la Redonda y 6,480 kilogramos en la categoría Amarilla. En el año 2019 el de mayor peso fue de 27 kilos y los antecedentes dan cuenta que la más pesada fue de 32,380 kilogramos, en el año 2014.