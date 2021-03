Chaco: Sepultan en ataúd a anciano enterrado embalado

Después de la exhumación el cadáver fue puesto en un ataúd, medida que fuera reclamada por los familiares del difunto Damián Acosta, de 77 años, que el miércoles fue enterrado embalado y arrojado en una fosa común desde la carrocería de un tractor, acto que realizaron funcionarios del Municipio y que tras viralizarse en un video en redes sociales, lo cual generó indignación, se exigió un trato más humano.

“Como cristiana e intendenta municipal de Puerto Casado, debo una aclaración a todos mis compueblanos por tan triste hecho acontecido en estos días, donde los funcionarios de la institución ante un pedido de los personales de blanco para apoyar el entierro de un adulto mayor; grande fue mi sorpresa al ver ese cruel video que solo Dios sabe cómo y por qué sucedió tan rápido. No me remorderá mi conciencia porque nunca hubiera permitido tan triste escena, todos me conocen, siempre he estado al servicio de la gente, sin distinción, y este señor no hubiera sido la excepción; siento mucho todo, pero Dios y la Virgen de Caacupé saben que nunca hubiera permitido que esto ocurriera”, expresó la jefa comunal Yudith Ferreira de Medina en su cuenta de Facebook.

Los familiares estuvieron presentes y según la jefa comunal, a pedido del presidente del barrio San Miguel al que pertenecía el fallecido, por orden fiscal y resolución municipal acompañado por los agentes policiales, los profesionales del servicio fúnebre contratado para el efecto, con todos los protocolos sanitarios ha tenido una cristiana sepultura, refirió. AM