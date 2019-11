Cartes pide ser investigado en el país y dice tener doble fuero

“En mi condición de senador vitalicio y senador electo y proclamado de la Nación, me presento ante la fiscala general del Estado”, comienza diciendo el escrito, que ayer fue presentado por los abogados Pedro Ovelar y Carlos Palacios, pasadas las 8.00.

De acuerdo con lo que mencionaron sus defensores, Horacio Cartes con este escrito busca ponerse a disposición, comunicar la existencia de un proceso en Brasil y solicitar una investigación paralela en nuestro país.

El ex mandatario detalla en el escrito que se enteró de la investigación en su contra por los medios de comunicación, pidiendo que los hechos que se le atribuyen sean aclarados en nuestro país y no en Brasil, donde se originaron las pesquisas. “Por este escrito me presento y me pongo a disposición del Ministerio Público a fin de que, si entienden que corresponde por virtud del principio de territorialidad, se investiguen y juzguen los hechos atribuidos a mi persona, situadas especialmente en nuestro país”, se lee en el documento.

Las supuesta carta enviada por Messer al ex presidente, así como las presuntas comunicaciones vía WhatsApp y las otras conductas que se le atribuyen, como supuestas reuniones con allegados al cambista, sucedieron en nuestro territorio, recalcan en el escrito.

Los abogados insistieron que, por una cuestión de soberanía, es de competencia exclusiva de la Fiscalía paraguaya aclarar los hechos atribuidos al político colorado.

El pasado lunes 18 de noviembre, en nuestro país, llegó la información de un pedido de prisión contra el ex presidente y otros paraguayos, que supuestamente integraban una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En el documento de pedido de prisión, los procuradores brasileños atribuyen a Cartes la responsabilidad de financiar la presunta organización criminal, enviando 500.000 dólares a Darío Messer, a solicitud de este por medio de una carta.

Mencionan además otras formas de comunicación, a través de intermediarios o por la aplicación WhatsApp, donde supuestamente marcaba la hoja de ruta a su hermano del alma, para encontrar el mejor momento para enfrentarse a la Justicia.

HABRÁ RESOLUCIÓN

Esta semana, el Consejo de Superintendencia de la Corte decidirá sobre el sumario al escribano Miguel Alberto Bareiro Olmedo, donde ya existe un dictamen de parte del superintendente de Justicia, Rafael Monzón.

El sumario se instruyó debido a que el notario había dado el poder otorgado por Darío Messer a los abogados, pese a que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia.

No obstante, el dictamen señala que no existe obligación de comunicar sobre ello, solo los informes trimestrales.

Documento. Reproducción de una de las partes del documento presentado ayer, que consta de tres páginas. En ellas, el ex presidente, a través de sus abogados, se pone a disposición de la Justicia paraguaya y pide que esta inicie una investigación.







SENADOR. En el escrito, el ex presidente se presenta como senador vitalicio, electo y proclamado.



SOBERANÍA. Pide que en Paraguay se aclare su situación alegando principio de territorialidad.