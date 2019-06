Atyrá sale a exponer su liderazgo de local

La jornada se abrirá temprano, a las 10.00, cuando Trinidense reciba al escolta 12 de Octubre de Itauguá (en juego televisado por Tigo Sports).

En Villarrica, Guaireña recibirá al alicaído Deportivo Caaguazú, en una jornada especial, ya que se inaugurarán las refacciones en el Parque del Guairá. Con vestuarios nuevos, un nuevo ingreso para el público por el sector este, además del remozado en las butacas y el techo.

Ascenso adelantado. No solo la Intermedia adelantará sus juegos, sino que también la Primera B y C, todo pensando en el juego que mañana, a las 15.00, tendrá la Selección Nacional ante Colombia por la Copa América en Brasil.

En la B, serán siete los juegos de hoy a partir de las 15.00: 3 de Noviembre vs. Atlántida, Gral. Caballero ZC vs. Martín Ledesma, Cristóbal Colón de Ñemby vs. Recoleta, Pilcomayo vs. Cristóbal Colón JAS, Figari vs. Sportivo Limpeño, 24 de Setiembre vs. Hayes y Tacuary vs. Tembetary. Para mañana, a las 10.00, se disputarán: 3 de Febrero RB vs. 29 de Setiembre y Ameliano vs. Colegiales.

Similar situación pasará por la fecha 7 de la Primera C, donde cuatro partidos se jugarán hoy, a las 15.00, y dos mañana, a las 10.00.