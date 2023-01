Área de Comuna, libre de pago por estacionar

Mora, en contacto con radio Monumental, afirmó que existe una zona delimitada “exclusivamente” para contribuyentes, donde está prohibido el acceso para funcionarios. “Solamente que no da abasto, tampoco”, remarcó al final. Agregó que en la zona del Municipio solo había 200 lugares para estacionar. “Y esos lugares fueron identificados o para reemplazo en otras zonas”.

IMPLEMENTACIÓN. A partir de febrero, Mora estimó que arrancarían los trabajos de señalizaciones de las áreas y comunicación. El periodo piloto sería en marzo y el cobro desde abril, aproximadamente.

Entre los primeros lugares a implementar el cobro citó el área del nuevo edificio de Gobierno (Puerto de Asunción), oficina central de la ANDE (área de Avda. España), zona de Villa Morra, hacia los centros comerciales de Aviadores del Chaco, Palacio de Justicia y el sector del Mercado N° 4. Dijo que son 10.000 lugares que estarán georreferenciados.

Indicó que en las comisiones de la Junta Municipal se encuentra el proyecto de adenda de contrato con el consorcio Parxin, tras el acuerdo de seguir con el compromiso, que en principio se buscaba rescindir. La Intendencia también remitió el proyecto de ordenanza. Esto se trataría tras reanudarse las actividades normales en la Junta, a partir de la semana del 22 de enero.

La ordenanza, citó, habla de la reglamentación, de la grúa, el rol de la Policía Municipal de Tránsito, del software y de los códigos fuentes que se quedarían para el Municipio.

PRECIO. El costo estimativo sería entre G. 3.000 y G. 4.500 por hora. Para los que tengan patente del rodado en la capital, el cobro será la mitad del monto fijado, además de una hora libre en la mañana y otra por la tarde. El servicio no cubrirá los horarios nocturnos ni espectáculos.

Por otro lado, desde el gremio de cuidacoches no descartaron cerrar el microcentro de Asunción si no se define cómo serán incluidos en el proyecto de estacionamiento tarifado. Señalaron que hasta el momento no tuvieron una reunión formal para definir cómo trabajarán una vez que se implemente el proyecto.

Mora, en tanto, afirmó que la relación laboral de los cuidacoches será con el consorcio, no con el Municipio.