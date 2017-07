Una bebé de 11 meses murió en IPS y padres denuncian negligencia médica

Por los síntomas, los médicos alegaron que era normal, relató Barreto. El personal de blanco le aplicó una inyección, que sospechan que agarró la vena principal, por lo que la menor presentó sangrado en la pierna. La paciente retornó a su hogar.

Pero el lunes 3 de julio amaneció en mal estado, por lo que la llevaron primero a la clínica de Capiatá, pero ahí no contaban con un pediatra en Urgencias. Posteriormente, la trasladaron al Hospital Materno-Infantil de Capiatá, pero no la atendieron porque tienen seguro de IPS, relató el papá.

Finalmente, llegó a Urgencias del Hospital Central, donde fue internada en terapia intensiva durante ocho días. “Cuando entró le dio un paro. No nos dieron nada de esperanza. Nos dijeron que había una infección”, dijo Barreto.

La familia asumió la postura de no presentar una denuncia judicial, porque no quieren que sometan a su hija a una autopsia, pero que hacen una acusación pública para que no vuelva a pasar y que mejore la atención en la previsional.

Desde jeringas hasta medicamentos tuvieron que comprar para que asistieran a la pequeña. “Le jugaron todo a mi hija en terapia”, denunció Barreto. Añadió que hasta le cambiaron la medicación.

SITUACIÓN. El doctor Óscar Franco, jefe de Terapia Infantil del IPS, descartó que haya ocurrido una negligencia médica en el caso de la niña de 11 meses. La causa del fallecimiento fue por un shock séptico; es decir, una infección grave.

“La niña evolucionó con estado general de extrema gravedad durante la internación, con alguna mejoría de funciones vitales, aunque sin recuperación satisfactoria que permitiera el retiro de las medidas de sostén vital suministradas hasta su deceso”, menciona el informe médico.

“Ingresó por un cuadro infeccioso, falla orgánica múltiple y un foco infeccioso inicial gastrointestinal”, informó el doctor Franco.

El gerente de Salud, Aníbal de los Ríos, ya solicitó una investigación del caso y una auditoría médica, informó la doctora Ruth Zayas, de la Dirección de Apoyo y Servicios.