Thalía destacó el video de Kchiporros

La cantante Thalía expresó su admiración por el videoclip Ana Lucía de la banda paraguaya Kchiporros.

“Yo me enamoré del video por mi hija; fue ella quien descubrió la canción Ana Lucía. Me fascinó y me enloqueció Ana Lucía porque es como un espíritu libre. Ella se mueve y se le mueve el cuerpo, se mueve todo. De repente ella se come una flor, es ocurrente en el video”, dijo la mexicana. Fue en un video que la productora argentina Pochoclo Studios, realizadora del trabajo, distribuyó en sus redes.