El equipo se instalará a las 17.00 de hoy frente al Hospital del Trauma para entregar tales elementos que fueron comprados por la organización. El requisito para que un motociclista pueda retirar el casco es que cuente con chapa o cédula verde.





Aclaran que la moto tiene que estar a nombre de la persona que pretende retirar tal elemento.





AYUDA. Correa indicó que hace unos días enviaron cartas a distintas empresas que proveen estos elementos para que se solidaricen y donen al grupo cierta cantidad de cascos para que ellos puedan entregarlos, de modo a crear conciencia de la importancia de utilizar esta herramienta de seguridad.





"Ya no sabemos cómo decirles a las personas para que utilicen casco. No entienden que esto puede salvar sus vidas. Con esto hacemos causa común con el cartel que fue ideado por el doctor Aníbal Filártiga", dijo en contacto con la emisora 970 AM.





"Estamos haciendo causa común con todo el plantel técnico del Hospital del Trauma que sienten cierto cansancio tras no poder suplir cuestiones relacionadas a la salud por la alta demanda que existe por accidentes múltiples", indicó.





Es el tercer año consecutivo en que realizan esta actividad. En el 2014 entregaron 130 cascos, en el 2015 uno 98 y este año esperan superar la entrega para salvar vidas.