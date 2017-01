Obra Me dijo bien mi mamá propone risas en La Plaza

La sinopsis se pregunta sobre quién alguna vez no mencionó la frase “Me dijo bien mi mamá”. “Pareciera mentira que cuando nuestras viejas nos advierten sobre algo, casi siempre se cumple. No existe el noviazgo, ruptura, matrimonio, divorcio, reconciliación o relación hombre-mujer donde la madre no esté acechando con su visión de los hechos”, indica el resumen de la obra.

Con esta propuesta, el Centro Cultural y Gastronómico La Plaza, inaugura su Ciclo de Teatro de Verano en un formato de Café Concert donde el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una velada diferente.