Mario ve escenario favorable para el cambio en el 2018

En este sentido, celebró el papel que representó en las calles y contra la enmienda el Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS), que ayer cumplió 11 años como nucleación política.

Ferreiro asistió al acto de los pemasistas, uno de los sectores que lo acompañan desde que el intendente decidió lanzarse a la política.

Destacó que están intactas las posibilidades de que la ciudadanía opte de vuelta por el cambio en 2018. "Estamos encaminados hacia la posibilidad de que la gente acepte de vuelta la posibilidad de cambio, aquel que iniciara en 2008 y culminara con un golpe en 2012", comentó.

Para el jefe comunal, "aquel cambio que dieron por muerto y enterrado, sin embargo, comienza a florecer en el firmamento nacional". Si bien no arrimó aún la posibilidad de que la oposición cuente con su postulación en las generales, dijo que desde la Municipalidad hablará por cada uno de sus integrantes la gestión con compromiso que lleven a cabo. "La gestión y el respeto es nuestra forma de ofrecernos a la sociedad como opción política", refirió.

Dijo que en la tarea de gobernar es fundamental el respeto, más allá de las ideologías, y "no perseguirnos por ideologías. Cuando llegamos a la Municipalidad, respetamos a los que estaban, no reemplazamos, no echamos porque no comulguen con nuestro pensamiento", expresó.

HOMENAJE. Con la presidenta del PMAS, la diputada Rocío Casco, como anfitriona, se llevó a cabo el festejo en la agrupación de izquierda.

Ferreiro felicitó al sector por su desempeño en el proceso democrático. "Quiero reconocer especialmente en este día histórico la decidida lucha de este partido en rechazo a la violación de la Constitución Nacional", señaló.

Los presentes coincidieron en el Día del Trabajador con el discurso de Ferreiro, que ensalzó el papel del obrero en la sociedad como "compañero, no como enemigo".





