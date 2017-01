Línea 9 dejó Lambaré y se encarece el viaje de usuarios

Cuando el 1 de enero la Línea 9 dejó de ingresar a Lambaré, usuarios tradicionales de ese medio de transporte expresaron en las redes sociales que ahora tendrán que pagar dos pasajes para llegar a los lugares cercanos por donde se desplazaba la firma.

Una usuaria comentó que niños humildes que acuden al programa social de Legión de Buena Voluntad, cerca de la Avda. Kubitschek de Asunción, ya tendrán dificultades económicas en febrero para llegar, porque ya no dispondrán de una línea que les lleve por un solo pasaje. Señaló que la Línea 33, de la compañía TTL. que fue insertada en Lambaré en reemplazo de la Línea 9, pasa por Bruno Guggiari, pero solo hasta Avda. Fernando de la Mora y no desarrolla todo el recorrido de la anterior empresa.

Los usuarios también indicaron que se espera una hora, como mínimo, para la aparición de una unidad de la Línea 33.

En la Municipalidad de Lambaré señalaron el año pasado su preocupación porque las líneas que ingresaban en reemplazo de firmas desaparecidas no cubrían totalmente los itinerarios originales cancelados, obligando a pasajeros a pagar como mínimo dos pasajes para llegar a destino.

RESPUESTA. El viceministro de Transporte, Agustín Encina, expresó que “la ex Línea 9 antes cubría los barrios San Rafael, Valle Ybaté, Santo Domingo y Puerto Pabla, por donde cruza la Avda. Bruno Guggiari, hoy cubierta por la Línea 33”. Agregó que el ramal 2 y el ramal 3 de la ex Línea 9 están cubiertos por las líneas 30, 454 y 159 dentro de Lambaré.

“Si la empresa dijo que no puede renovar su flota de buses, es porque el itinerario fue creado sin el análisis técnico para tener una rentabilidad sustentable; por ende, no podemos volver a licitar un mismo itinerario que no perdure en el tiempo”, subrayó.