CIUDAD DEL ESTE

Armados con una mezcladora, un camioncito, cemento, ripio y cal, y por sobre munidos de las ganas de aportar algo a la comunidad, un grupo de vecinos del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este, ayer se dedicaron a tapar baches en la doble Julio César Riquelme. La tarea inició a las 8.00 y concluyó al mediodía.

Estos agujeros hace rato constituían un peligro y un dolor de cabeza para los conductores que a diario circulan por esta transitada avenida. En total fueron tapados cinco baches, desde calle 2000 hasta el cruce con la avenida San José.

"Estamos organizados en el Movimiento Fuerza Vecinal, que no tiene ningún fin político, fue creado exclusivamente para trabajar por nuestra comunidad. Acá todos somos vecinos y pioneros del barrio Ciudad Nueva", explicó José Maciel, quien junto a otro vecino, Ever Duarte, están detrás de esta iniciativa.

Indicó que todo lo realizado es a nivel de voluntariado. "Cada miembro aportó un poco para comprar lo necesario para poder tapar los baches más grandes, que hace rato está causando problemas a toda la gente que a diario transita por esta avenida".

Dijo que les une las ganas de ayudar y de aportar algo a la comunidad. "De gente que habla mucho y no hace nada ya estamos cansados. Pedimos y nadie nos escucha y de eso nos cansamos. Nosotros silenciosamente venimos realizando cosas concretas".

Recordó que ellos también activaron para que se instale la base 7 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en su zona. "Junto a Nery Raúl Galeano nos propusimos y en tres años trajimos a lo bomberos a nuestro barrio", recuerdan.

Otro aspecto que ahora les preocupa es la falta de iluminación del paseo central y el estado de abandono en que se encuentra la plaza del barrio.

RESPUESTA. Desde la Comuna se informó que la institución municipal se encuentra ejecutando un plan de bacheo y de colocación de capa asfáltica en varios puntos de la ciudad entre ellas la avenida José Martí, del barrio Ciudad Nueva, que es paralela a la avenida Julio César Riquelme. "Con una inversión de unos G. 9.000 millones, la Municipalidad de Ciudad del Este ejecutará varias obras de asfaltado para dar soluciones viales y una mejor transitabilidad en los distintos barrios de la ciudad", señala el comunicado de prensa.

Señala que están empezando de forma simultánea asfaltados en diferentes puntos de la ciudad. "Cabe resaltar que en la avenida Juan Martinich, que conecta la avenida San José con la ruta internacional, ya han iniciado una obra importante para interconectar esas avenidas importantes. Son cerca de 1.000 metros lineales de asfalto con una inversión de unos 800 millones de guaraníes. También tenemos un pavimento tipo rígido al costado, como así también en la calle 1 del barrio San Antonio y un trabajo de recapado en la zona de Touring Par", concluye.





Opinión

"Nos cansamos de esperar a la Comuna"

"Los baches que tapamos eran muy peligrosos y la verdad que nos cansamos de esperar que la Comuna los repare, por eso hemos tomado la decisión de hacerlo. No somos políticos, solo somos jóvenes, padres de familia que estamos cansados de promesas que no se cumplen. Todos somos amigos y vecinos que estamos cansados de que nuestras autoridades no nos representen. Acciones y no palabras, para que se vea que cuando hay voluntad sí se puede". Ever Duarte, vecino del lugar.