IPS de Concepción no tiene rubro ni para la compra de alimentos

CONCEPCIÓN

El Hospital de IPS de Concepción ya no cuenta ni con alimentos para funcionarios y enfermos. A esto se suma la falta de laboratorio, ambulancias y medicamentos.

Una llamada anónima a ÚH advirtió que desde este nuevo año el nosocomio carece de recursos para la compra de alimentos y que los funcionarios (enfermeros y médicos) y pacientes no reciben ni siquiera un cocido. Los funcionarios del nosocomio corroboraron el hecho. Incluso la directora aceptó que eso ocurre porque, según dijo, en enero no tienen caja chica. "El año pasado hicimos pancheadas y milanesadas en las calles para cubrir el déficit, pero ahora ya no se puede y no tenemos de dónde sacar para dar la alimentación a los funcionarios y pacientes", sostuvo la Dra. Clara Zorrilla, directora del nosocomio.

FALTAN REACTIVOS. Otro problema es la falta de laboratorio, cuyo uso se venía restringiendo por la escasez de reactivos. En los últimos meses del año pasado solo se hacían estudios en casos de urgencia y a los internados. Actualmente, los pacientes deben recurrir al Hospital Regional del MSP o a laboratorios privados para someterse a las pruebas médicas.

Según la directora, la promesa era regularizar desde diciembre; sin embargo, el llamado a licitación se declaró desierto y la empresa que prestaba sus servicios (Biotec) retiró todo su equipamiento, por lo que el centro asistencial se quedó sin ningún equipo de análisis. "La alta gerencia no previó esta situación en ningún hospital del interior. Ahora mismo no tenemos reactivos ni equipos", señaló la Dra. Zorrilla.

La semana pasada, un docente de 45 años falleció camino a Asunción, porque no pudo ser evacuado a tiempo por falta de ambulancia. El médico ordenó su evacuación a las 14.00; sin embargo, los familiares pudieron conseguir una ambulancia privada a las 20.00. Viajó, pero en el camino falleció.

La Dra. Zorrilla dijo que el móvil está deteriorado y que depende de la Central su reparación. "Tenemos una camioneta utilitaria que a veces sirve de ambulancia, porque no tenemos acá en Concepción ni en Horqueta", señaló.

También indicó que hay otros equipos, como el tomógrafo, que están deteriorados y que se espera a la empresa tercerizada para la reparación correspondiente.

Según los pacientes, tampoco hay medicamentos suficientes para las enfermedades más comunes, así como para otros tipos de dolencias. "No, medicamentos nunca hubo como se necesita. Si el médico pide 4, te da 2", dijo un paciente.

Con el correr del tiempo el Hospital Regional del IPS de Concepción recibe más asegurados, ya que el frigorífico JBS de Belén fue incorporando a cientos de trabajadores al seguro social. Sin embargo, cada día el servicio se reciente más. Según los datos, este año podrían incorporarse unos 5.000 nuevos asegurados, que de hecho colapsarían totalmente los servicios.