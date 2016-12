Gobierno se desmarca del spam a favor de enmienda para reelección

“Absolutamente, nosotros no nos metemos en ese tipo de acciones. Es más, no tenemos la plataforma para realizar animaciones. Nosotros no hicimos el material; inclusive pregunté de dónde salió, pero lo claro es que del Ejecutivo no salió”, indicó Caligaris.

Agregó, además, que la Sicom no tiene presupuesto para este tipo de publicidad. “Ni siquiera sé cómo se hace el servicio masivo de mensajería. La Sicom además no tiene servicio de mensajería de ningún tipo; hay que aclarar eso”, apuntó.

Sostuvo que no tiene idea de quién pudo haber ordenado la realización del material.

“Los mensajes de textos masivos son un negocio de empresas privadas que se canalizan a través de las operadoras telefónicas”, aseveró el responsable de la Sicom, al tiempo de reiterar que ninguna institución del Poder Ejecutivo es responsable de los mismos.

Igualmente, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, descartó que los mensajes de texto hayan salido de algún organismo del Estado.

“Que no te roben tu derecho a decidir y que 23 senadores escriban tu historia”, refiere el mensaje acompañado de un enlace que lleva a un video de la campaña a favor de la enmienda.

Al respecto, el diputado liberal Édgar Acosta propuso ayer pedir un informe a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Ya la empresa de telefonía móvil Tigo deslindó responsabilidad del contenido del mensaje masivo.

escenario. Los legisladores llanistas, cartistas y del Frente Guasu negocian el proyecto de enmienda que permita la reelección presidencial y, bajo el lema “Que la gente decida”, promocionan la iniciativa; mientras que los disidentes y efrainistas intentan impedir su tratamiento en el Congreso.

La Comisión Permanente del Congreso, a instalarse durante el receso parlamentario, estará presidida por el diputado colorado disidente Ariel Oviedo. Con los disidentes al mando, queda prácticamente desestimada la posibilidad de que se convoque a sesiones extraordinarias de las cámaras del Congreso para tratar el proyecto de enmienda. No obstante, podría presentarse incluso hasta marzo del 2017, en tanto que los juristas advierten que se trata de una violación a la Constitución Nacional, ya que la reelección debe hacerse vía reforma.