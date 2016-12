Lograron regresar a través de las acciones de asistencia a compatriotas en el exterior que se encuentran en situación de vulnerabilidad con necesidad de retorno de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.



Tras la llegada, tanto la repatriada como los familiares se mostraron muy agradecidos con todas las instituciones intervinientes que posibilitaron el retorno de todos ellos hasta nuestro país.

"La verdad que no tengo palabras de agradecimientos por todo lo que hicieron por mí y mi familia, no me esperaba esta ayuda. Infinitamente agradecida, la verdad que no sé cómo explicar lo que siento al volver de nuevo a estar con los míos en mi país, hoy lo puedo hacer gracias a ustedes y al Gobierno Nacional" manifestó Bogado.



Para el retorno de las connacionales, sus familiares solicitaron la asistencia gubernamental y tras los trámites de rigor para la constatación de la situación en la que se encontraban los mismos, la Secretaría de Repatriados concedió el subsidio para la repatriación de todos ellos.

Desde hace 6 meses tanto la mujer como su esposo se encontraban desempleados y su condición les imposibilitaba cubrir sus gastos básicos.