Existe una total carencia de señalización en el pavimento de las calles céntricas asfaltadas para obligar a los conductores a parar en la línea de detención de vehículos de un cruce peatonal. Sobre la ruta 2, en algunas esquinas aún quedan restos de franjas peatonales desteñidas.

Edelio Colarte, trabajador de la zona comercial, dijo a ÚH que el desorden es total por falta de control. "Hay muchos accidentes en el centro de esta ciudad, porque se atropella de todos lados, no se respeta a los peatones, no hay señalización adecuada, y no hay control alguno ni se sanciona a los que protagonizan este peligroso desorden en San Lorenzo".

En lugares muy concurridos de la ruta 2 y Julia Miranda Cueto, así como otras esquinas céntricas, agentes de la Policía Municipal de Tránsito dirigen el paso vehicular. Esta presencia de agentes no da garantías al peatón, porque no obligan a los conductores a parar al nivel de algunas desteñidas líneas de detención de vehículos que se tienen en ciertas esquinas, como en ruta 2 y Rodríguez de Francia.

A la vez, varios aparatos semafóricos instalados sobre ruta 2 no funcionan adecuadamente. Algunos de los faros no encienden, y en el que está en el cruce con Rodríguez de Francia, el cabezal superior se halla a una altura muy elevada, cuya percepción se torna dificultosa.

PINTURA PROYECTADA. Richart Ortiz, jefe de la PMT de San Lorenzo, dijo que este año el Municipio tiene previsto colocar la pintura de señalización en las calzadas de las principales calles asfaltadas de la ciudad, a través de un proceso de licitación.

Señaló que la última vez que se señalizaron las calzadas del centro fue hace dos años. Con relación a la deficiente señalización actual sobre ruta 2, el funcionario indicó que esa tarea ya le compete al Ministerio de Obras Públicas, encargado de las rutas.

Apuntó que hace unos 3 a 4 años no se lleva a cabo una tarea de renovación de pinturas del pavimento de las rutas que cruzan la localidad.