El festival de música de Cartagena se inaugura con música de Debussy y Ravel

A la inauguración, que se realiza en el teatro Adolfo Mejía del centro histórico de la ciudad, le sigue el "Prélude à l'après-midi d'un faune" de Debussy, y concluye con el "Concierto para piano y orquesta en Sol Mayor" de Maurice Ravel, ejecutado por la orquesta Les Siècles y el piano de Jean-Efflam Bavouzet.

El director general del festival, el italiano Antonio Miscenà, explicó a Efe que "el objetivo de esta versión del festival es ofrecer al público un marco general de lo que fue París y la música francesa a principios del 1900".

Este Festival, según el director, se centra en la identidad fuerte de la música francesa y en este sentido "el compositor que más exprime la identidad de la música francesa es Achille-Claude Debussy (1862- 1918)".

Miscenà manifestó que "el Festival tiene como tema: Símbolo y Sonido: París y la música francesa de principios de 1900".

El director destacó el esfuerzo que hizo la organización para traer a músicos y una orquesta especializados en la música francesa del período de 1900; y argumentó que le parece "que esta música no es difícil pero sí refinada, la música de Debussy y Ravel es muy refinada".

"Para escucharla bien, uno necesita agrupaciones, orquestas y solistas que sean especializados en esta música", afirmó Miscenà, quien agregó que "no es como cualquier otra música que tiene muchas posibilidades de lectura, no, es una música que tiene que tener un sentido particular".

El director italiano lamentó que no se presente el famoso Bolero de Ravel, pese a que se logró tener a 65 músicos de la orquesta Les Siècles en el teatro Adolfo Mejía, pero el escenario es para 45 y "el Bolero requiere una orquesta más grande".

En el festival participarán artistas como los pianistas Bertrand Chamayou, François Dumont, Jean-Efflam Bavouzet y Jean-Yves Thibaudet; la flautista Juliette Hurel; la trompetista Lucienne Renaudin-Vary y el violonchelista Gautier Capuçon.

Miscenà expresó que "el festival está dividido en dos partes", la primera será toda de música francesa del período del 1900, y la segunda es una coproducción con el festival italiano de Spoleto en la que se presentará la opera bufa "Las Bodas de Fígaro" de Mozart, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia".

"Las Bodas de Fígaro" se presentará el próximo 13 de enero en el teatro Adolfo Mejía y se repetirá dos días después, para que los asistentes se deleiten con la obra que se extiende alrededor de cuatro horas.

"Es la primera vez que hacemos una ópera completa", indicó Miscenà.

Con el de hoy arranca un ciclo de 44 conciertos, 17 de entrada gratuita, en el que participarán 367 artistas, se utilizan 10 escenarios, algunos al aire libre, y desarrollarán 6 proyectos educativos, entre ellos 3 charlas y 3 exposiciones.

El festival, que este año visitará también las poblaciones de Santa Catalina, Carmen de Bolívar, Mompox y Magangué, ubicadas en el centro-sur del departamento de Bolívar (norte), terminará el próximo 16 de enero en la concha acústica del parque Sagrado Corazón de la vecina Barranquilla.

Ricardo Maldonado Rozo