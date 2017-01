El Chilo Sarmiento se va encantando con Paraguay

Twitter: @gustavsaba

Juan Chilo Sarmiento es un corredor colombiano de motos de KTM que llegó al país como uno corredores más del Dakar, pero con sus tuits en su cuenta @ChiloDakar enamoró a los paraguayos.

Sarmiento se pasó elogiando al pueblo paraguayo por los buenos tratos recibidos, desde taxistas, cajeros de supermercado y personas comunes, todos le sonrieron al colombiano que se va con el corazón pintado de albirrojo.

En entrevista exclusiva para Última Hora y D10, tras la largada simbólica de la Costanera, Chilo agradeció lo bien que fue tratado en el país.

"Yo ando normal por la calle, nada de Dakar (algún distintivo), esto es como en Colombia, lo atienden muy bien y los tienen como en casa. La gente es reagradable y te hacen favores sin que se los pidan", comentó Sarmiento que se animó a probar el tereré (le terminó gustando).

Gran gesto. Chilo comentó su último gran guiño del pueblo paraguayo en su estadía, donde un desconocido lo acercó hasta una parada de taxis en la mañana de ayer.

"Me sacaron hasta una estación de servicio (desde el Parque Ñu Guasu), no habían taxis, no había cómo pedirlo, pasa un tipo en motocicleta y me dice que ahí donde esperaba nunca lo iba a agarrar, entonces me lleva como cinco kilómetros y me dejó en la misma parada. Aquí hay gente muy chévere", relató el piloto que está compitiendo su quinto Dakar este año y solo apunta a terminar la competencia.

Como retribución al cariño del pueblo paraguayo, Sarmiento subió al podio con su bandera de Colombia y la bandera de Paraguay, ambas entrelazadas, lo que generó una ovación y gritos por parte del público. Sin dudas, los tuercas paraguayos alentarán al Chilo en esta carrera.