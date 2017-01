Además, tienen previsto ir hasta la Fiscalía General del Estado, a las 11.00, para denunciar todas las falencias que se detectaron en torno a la campaña que lleva adelante el oficialismo colorado.

Participaron del encuentro en el despacho del presidente del Congreso, Roberto Acevedo; el liberal Carlos Amarilla; los colorados disidentes Arnoldo Wiens, Enrique Bacchetta y Óscar Salomón; y Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP).

Acevedo, como el principal vocero de la reunión, indicó que el tema principal fue la "supuesta iniciativa popular que fue llevada al TSJE y que hemos notado a través de la prensa y denuncias de muchas falencias, que realmente no se hicieron a través de los pasos que la ley exige".

"Tenemos una audiencia con los ministros del TSJE para interiorizarnos y para solicitar el rechazo de estos documentos por numerosas falencias", sentenció el legislador.

"Nos preocupa, teniendo en cuenta las numerosas denuncias de personas de todo el país, cuyas firmas supuestamente figuran y que no han hecho. No están de acuerdo ni han sido consultados para que aparezcan sus nombres", dijo.

Bacchetta sostuvo que la Justicia Electoral no puede andar certificando firmas y usando dinero público. "Están controlando firmas en horas extras y no es su función. Ya determinaron documentos con planillas que no se firmaron, y deberían remitir a la Fiscalía", consideró. Indicó que ya no se puede anular la sesión del Senado del 25 de agosto pasado en la que se rechazó la enmienda, recalcando que no se puede volver a tratar hasta el 26 de agosto.

"Están viendo todas las formas para atropellar la Constitución. Como le tienen a la Justicia maniatada, piensan que pueden hacer lo que quieran", refirió, alegando que hay un hecho punible y responsabilizando al vicepresidente de la República Juan Afara; Juan Darío Monges, Lilian Samaniego, Pedro Alliana y Wildo Almirón. "Deberían ser investigados por la Fiscalía", manifestó el disidente. "La Justicia Electoral que se ponga los pantalones, que devuelva a la ANR. Que el oficialismo pague de su plata certificar, controlar o no. Los paraguayos no tienen por qué estar pagando toda esta barrabasada", sostuvo Masi. "Todos sabemos del nivel de sometimiento de la Justicia al cartismo. En este momento la Justicia Electoral está formando parte de la campaña engañosa Que la gente decida", acusó.