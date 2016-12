Cuidados con pirotecnia, alimentos y alcohol para un 2017 sin problemas

Ante todo, los comensales deben prevenir las intoxicaciones evitando adquirir alimentos que se exhiben a temperatura ambiente. Las altas temperaturas descomponen fácilmente los productos que como la mayonesa es recomendable poner en la ensalada solo antes de sentarse en la mesa.

Se recuerda que la comida no puede estar a temperatura ambiente por más de 2 horas, respetando así la cadena de refrigeración (ver infografía).

El brindis de fin de año, el de Año Nuevo y el post 00.00 del festejo también preocupa a la cartera sanitaria, que aconseja evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y abstenerse en absoluto en caso de conducir un vehículo, para evitar accidentes.

En Nochebuena se registraron 19 accidentes en moto, en Navidad esta cifra subió a 40 y al día siguiente se registró nuevamente una baja con 17 asistidos, según reportes del Hospital del Trauma. En muchos de los casos de accidentes, el alcohol cumplió un papel determinante.

Pirotecnia. Los ajitos, estrellitas y fosforitos no son inofensivos como los padres creen. Según el Ministerio de Salud, cuando hay pólvora de por medio no existe artefacto que no cause daño, por lo que se insta a evitar la manipulación de cualquier pirotecnia.

La manipulación de los petardos puede producir quemaduras no solo a nivel de las manos (amputaciones), sino que también puede afectar el tórax, cara (pérdida de visión y desfiguraciones) y otras zonas.

En caso de quemaduras, como medida de primeros auxilios, se recomienda lavar la zona con agua fría, colocar paños limpios humedecidos en el lugar y concurrir inmediatamente al servicio de salud más cercano.

El Dr. Aníbal Filártiga, director del Hospital del Trauma, ex Emergencias Médicas, destacó que el fin de semana pasado, de Nochebuena y Navidad, se registró un descenso de pacientes que asistieron al servicio por heridas de petardos y fuegos artificiales.

Embed