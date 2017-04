"Nosotros vamos a elegir con el presidente un candidato a presidente de la República que pueda seguir construyendo la política honesta y transparente de Horacio Cartes", señaló por otra parte.





"Para mí, el proyecto de enmienda no tiene sentido, no tenemos candidato si se acepta la enmienda. Quiero dejar claro que todo lo que se ha hecho es legal, constitucional, lastimosamente no se le dio la oportunidad al presidente de la República a que se candidate", remató.